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Военный Фокус Российско-украинская война

Могут использовать для ракет: Украина поставляет в Россию титановое сырье, — СМИ (фото)

ракеты, рф, обстрел, запуск, атака
Фото: ТАСС | Титановую продукцию используют для для производства самолетов, вертолетов, а также крылатых ракет.

По информации журналистов, украинские госпредприятия продают титановую продукцию фирмам-посредникам, основателями которых являются россияне. Конечным потребителем могут быть военные заводы РФ.

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Российская оборонная промышленность с начала полномасштабного вторжения через посредников продолжает получать сырье для производства титана из Украины. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на собеседников в титановой отрасли.

Журналисты сообщают, что во время российско-украинской войны с июля прошлого года по апрель 2023 года Объединенная горно-химическая компания, принадлежащая государству, отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По информации источников издания, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию. В частности, речь идет о компаниях-посредниках из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, основателями которых являются граждане РФ, работающие с Россией.

По информации издания, украинская компания в июле, августе и сентябре 2022 года поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основателями являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян. Журналисты предполагают, что это могут быть подставные лица.

Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма Fullscreen
Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма
Фото: РБК-Украина

Основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах были московская ООО "Редметконцентрат", а также белгородские ООО "Нерудная компания" и ООО "Минко Рус" (Белгород).

Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма Fullscreen
Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма
Фото: РБК-Украина

Также журналисты пишут, что летом и осенью 2022 года титановый концентрат из Украины поставляли польской компании BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основатель Руслан Акопян, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. У мужчины есть российское гражданство.

Основатель польской компании BioProfTech Sp.zoo, которая получала партии титанового концентрата из Украины, зарегистрирован в оккупированном Харцызске Fullscreen
Основатель польской компании BioProfTech Sp.zoo, которая получала партии титанового концентрата из Украины, зарегистрирован в оккупированном Харцызске
Фото: РБК-Украина

Еще одно предприятие "Запорожский титано-магниевый комбинат", принадлежавший олигарху Дмитрию Фирташу до 2021 года, в 2022 году распродал около двух тысяч тонн продукции, которая хранилась на складах, на общую сумму 276,6 млн гривен. Среди покупателей были компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей.

В СМИ полагают, что конечным потребителем титановой продукции могут быть военные заводы РФ. Так, журналисты отмечают, что "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" исторически нуждалась в украинском сырье. Компания является крупнейшим в мире производителем титана. Ее продукцию используют для производства самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Фокус писал 7 августа, что армия РФ продолжает закреплять пробелы в своих оборонительных линиях и расширяет уже имеющиеся укрепления вдоль автомагистралей на оккупированных территориях Украины.