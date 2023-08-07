Могут использовать для ракет: Украина поставляет в Россию титановое сырье, — СМИ (фото)

По информации журналистов, украинские госпредприятия продают титановую продукцию фирмам-посредникам, основателями которых являются россияне. Конечным потребителем могут быть военные заводы РФ.

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Российская оборонная промышленность с начала полномасштабного вторжения через посредников продолжает получать сырье для производства титана из Украины. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на собеседников в титановой отрасли.

Журналисты сообщают, что во время российско-украинской войны с июля прошлого года по апрель 2023 года Объединенная горно-химическая компания, принадлежащая государству, отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По информации источников издания, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию. В частности, речь идет о компаниях-посредниках из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, основателями которых являются граждане РФ, работающие с Россией.

По информации издания, украинская компания в июле, августе и сентябре 2022 года поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основателями являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян. Журналисты предполагают, что это могут быть подставные лица.

Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма Фото: РБК-Украина

Основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах были московская ООО "Редметконцентрат", а также белгородские ООО "Нерудная компания" и ООО "Минко Рус" (Белгород).

Украина поставляла титановый концентрат венгерской компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основатели уроженцы Крыма Фото: РБК-Украина

Также журналисты пишут, что летом и осенью 2022 года титановый концентрат из Украины поставляли польской компании BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основатель Руслан Акопян, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. У мужчины есть российское гражданство.

Основатель польской компании BioProfTech Sp.zoo, которая получала партии титанового концентрата из Украины, зарегистрирован в оккупированном Харцызске Фото: РБК-Украина

Еще одно предприятие "Запорожский титано-магниевый комбинат", принадлежавший олигарху Дмитрию Фирташу до 2021 года, в 2022 году распродал около двух тысяч тонн продукции, которая хранилась на складах, на общую сумму 276,6 млн гривен. Среди покупателей были компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей.

В СМИ полагают, что конечным потребителем титановой продукции могут быть военные заводы РФ. Так, журналисты отмечают, что "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" исторически нуждалась в украинском сырье. Компания является крупнейшим в мире производителем титана. Ее продукцию используют для производства самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Фокус писал 7 августа, что армия РФ продолжает закреплять пробелы в своих оборонительных линиях и расширяет уже имеющиеся укрепления вдоль автомагистралей на оккупированных территориях Украины.