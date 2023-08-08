Военкоры РФ скрывают удары Украины по мостам, а ВСУ наступают на 2 направлениях, — ISW

Российские оккупанты преуменьшают последствия ударов по ключевым мостам, чтобы не сеять панику среди россиян, предполагают в Институте изучения войны.

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ВС РФ и оккупационные администрации на захваченных территориях пытаются смягчить последствия недавних ударов ВСУ по логистическим узлам, которые соединяют оккупированный Крым с оккупированной Херсонской областью. В то же время военные блогеры РФ вообще не комментировали эту информацию. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 августа.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк отметила, что украинские удары по мостам через Чонгар и Геническ имели целью попортить российские планы и стратегии и помешать способности ВС РФ доставлять поставки и личный состав на фронт. Из-за ударов по мостам российские оккупанты вынуждены делать это через Армянск, который расположен в 80 км от линии фронта.

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за повреждения Чонгарского моста были изменены транспортные маршруты между Херсонской областью и Крымом, в частности приостановлено транспортное движение между Симферополем и Геническом.

"Российские военные блогеры в частности, не комментировали последствия ударов 7 августа, что еще больше подтверждает предварительную оценку ISW о том, что российские официальные лица, возможно, приказали российским корреспондентам не давать комментарии относительно украинских ударов по российским логистическим узлам в Крыму, чтобы избежать создания паники внутри информационного пространства", — пришли к выводу аналитики Института.

Между тем Силы обороны 7 августа продолжали контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что боевые действия продолжаются к югу от Бахмута, а восток Украины был эпицентром боевых действий на прошлой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью аргентинскому новостному изданию La Nacion, что темпы контрнаступательных операций медленнее, чем ожидалось, и отметил, что для победы Украине нужно терпение. Украинский лидер также заявил, что Силы обороны находятся в наступательной фазе операций и продолжают удерживать инициативу.

Напомним, что Силы обороны Украины уже прорвали первую линию обороны россиян и вышли на позиции 2-й линии обороны врага вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты понимают, что Россия на Запорожье ненадолго, поэтому готовятся к приходу ВСУ и активно укрепляют оборону оккупированных городов.