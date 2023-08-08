"Переходило из рук в руки": россияне взяли под контроль село на Луганщине, — DeepState

Последние недели враг существенно усилил давление на этом участке фронта, сумев занять станцию Куземовка и посадки выше Жабьего Яра, рассказали аналитики.

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В Луганской области на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты смогли взять под контроль село Новоселовское. Об этом 8 августа сообщили аналитики DeepState.

"Оккупанты восстановили контроль над Новоселовским. Село полностью уничтожено и уже не раз переходило из рук в руки. Последние недели враг существенно усилил давление, сумев занять станцию Куземовку и посадки выше Жабьего Яра", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что со слов одного из бойцов известно, что фактически линия фронта сейчас проходит по краю этого небольшого населенного пункта.

Село Новоселовское Карта DeepState

Напомним, что утром 8 августа аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты почти взяли Новоселовское под контроль. Идут ожесточенные бои в районе Серебрянского лесничества. Бойцам Сил обороны Украины удалось отбросить россиян от Новоегоровки на юг.

Также сообщалось, что российские пропагандисты сообщают, что ВСУ имеют успехи в Херсонской области. По неподтвержденным данным, Силы обороны освободили село Казачьи Лагери на Херсонщине и продвинулись вперед.