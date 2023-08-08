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"Переходило из рук в руки": россияне взяли под контроль село на Луганщине, — DeepState

новости луганщины, битва за донбасс, новоселовское, вс рф, ситуация на луганщине
Фото: РИА Новости

Последние недели враг существенно усилил давление на этом участке фронта, сумев занять станцию Куземовка и посадки выше Жабьего Яра, рассказали аналитики.

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В Луганской области на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты смогли взять под контроль село Новоселовское. Об этом 8 августа сообщили аналитики DeepState.

"Оккупанты восстановили контроль над Новоселовским. Село полностью уничтожено и уже не раз переходило из рук в руки. Последние недели враг существенно усилил давление, сумев занять станцию Куземовку и посадки выше Жабьего Яра", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что со слов одного из бойцов известно, что фактически линия фронта сейчас проходит по краю этого небольшого населенного пункта.

Село Новоселовское Карта DeepState Fullscreen
Село Новоселовское Карта DeepState

Напомним, что утром 8 августа аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты почти взяли Новоселовское под контроль. Идут ожесточенные бои в районе Серебрянского лесничества. Бойцам Сил обороны Украины удалось отбросить россиян от Новоегоровки на юг.

Также сообщалось, что российские пропагандисты сообщают, что ВСУ имеют успехи в Херсонской области. По неподтвержденным данным, Силы обороны освободили село Казачьи Лагери на Херсонщине и продвинулись вперед.