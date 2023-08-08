В боях за Бахмут ВСУ тестируют новые системы управления войсками, — Жорин (видео)

Отработка технологических решений для систем управления войсками идет фактически во время боев за разрушенный город в Донецкой области.

Related video

На Бахмутском направлении украинские защитники тестируют сразу несколько систем управления войсками отечественной и иностранной разработки. Об этом в эфире телеканала "Espreso" сообщил майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Он отметил, что сейчас эффективнее пользоваться современными средствами ведения боя. Украинские защитники получают новый опыт прямо во время боевых действий.

"Пытаемся внедрять, тестировать, помогаем менять", — сказал Жорин.

Он отметил, что соответствующее управление боем позволяет усилить взаимодействие сразу по нескольким векторам — между командованием и соответствующими штурмовыми группами. Также наблюдается соответствующее взаимодействие между самими штурмовыми группами, которые сейчас находятся на поле боя; между подразделениями на поле боя "по горизонтали", и между подразделениями и командованием бригады "по вертикали".

В то же время использование систем ситуационной осведомленности позволяет сохранить управление подразделениями и штурмовыми группами. Это касается даже условий, когда российские захватчики осуществляют интенсивный обстрел и пытаются осуществлять препятствия для связи между подразделениями на поле боя.

Майор ВСУ добавил, что для управления непосредственно штурмовыми группами на поле боя используются средства взаимодействия между бойцами, в частности для визуального ориентирования. Командование бригады проводит визуальное сопровождение всех штурмовых групп, которые в конкретный момент выполняют задачи на поле боя.

Напомним, Жорин 8 августа сообщил, что войска РФ в районе Бахмута не являются эффективными, но держат оборону. Он отметил, что подход к ведению боев существенно отличается от того, как это делали наемники из ЧВК "Вагнер", однако сравнивать их не совсем корректно.