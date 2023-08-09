Китай не заинтересован в партнерстве с РФ, как того хочет Кремль, — ISW

Кремль становится недовольным постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план по российско-украинской войне.

Related video

У Китая и у России все больше расходятся мнения по поводу войны в Украине, а недавняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И лишь подтвердила подобные прогнозы. К такому мнению пришли аналитики американского Института изучения войны.

Они отмечают, что в МИД России и Китая по-разному отразили разговор Лаврова и Вана И. В российском МИД сообщили, что министры "коснулись ряда "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" относительно войны.

"Описание переговоров в Министерстве иностранных дел Китая может свидетельствовать о том, что Кремль становится недовольным постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план на международных форумах, что согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, как того хочет Кремль", — говорится в сообщении.

Напомним, что Китай заверил Россию о своей "беспристрастной" позиции относительно российско-украинской войны". В МИД Китая отметили, что они остаются "хорошими друзьями и партнерами" с РФ.

Ранее сообщалось, что саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с РФ по войне в Украине. Китайские дипломаты были "конструктивны" и стремились продемонстрировать, что Китай — это не Россия.