25 самолетов и 5 боевых кораблей: Китай продолжает окружать Тайвань войсками

Китайские корабли патрулировали в режиме боеготовности. Они действовали вместе с боевой авиацией.

Related video

Китайская Народно-освободительная армия вошла в зону распознавания Тайваньского ПВО в составе 25 самолетов. Также на воде было 5 кораблей в состоянии боеготовности. Об этом сообщает Reuters.

Самолеты Военно-воздушных сил сопровождали 5 китайских боевых кораблей, которые патрулировали территорию вблизи Тайваня. Китай считает Тайбэй своей территорией, поэтому остров уже несколько лет сталкивается с тем, что самолеты и корабли заходят в зону распознавания ПВО, или даже окружают территорию на воде.

Минобороны Тайваня сообщило, что около 9 утра (3 ночи по Киеву) было обнаружено 25 китайских самолетов. В составе были бомбардировщики Н-6, БПЛА и истребители J-10 и J-16. 10 из них пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, который ранее был неофициальным барьером между двумя сторонами.

Боевая авиация действовала вместе с кораблями, которые участвовали в патрулировании в боевой готовности. В ответ на действия КНР, Тайбэй поднял в воздух собственные самолеты и отправил в море корабли. Зона распознавания ПВО является большой территорией, которую Тайвань контролирует и патрулирует, чтобы дать своим силам больше времени для реагирования на угрозы, а китайские самолеты не входили в территориальное воздушное пространство Тайваня.

Напомним, 9 августа СМИ писали, что американские БПЛА Valkyrie с ИИ помогут США победить Китай в битве за Тайвань.

3 августа сообщалось, что Тайвань намерен модернизировать самолеты Mirage-2000 пока ожидают F-16.