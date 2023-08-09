Россияне усиливают обстрелы: на Харьковщине могут эвакуировать 53 населенных пункта (видео)

Войска РФ значительно нарастили интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов и тех, которые приближены к линии фронта, и продолжают террор местного населения.

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Российские захватчики усилили обстрелы Харьковщины, поэтому есть необходимость проведения обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов из Купянского района. Об этом сообщил на заседании 9 августа начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Именно в этой локации могут провести обязательную эвакуацию населения сейчас особенно сложная ситуация. Всем, кто нуждается в помощи, она будет предоставлена. Эвакуированные будут обеспечены временными помещениями на более безопасных территориях.

"Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе принудительной эвакуации — 600 детей", — пояснил он.

Начальник Харьковской ОГА добавил, что враг значительно усилил обстрелы приграничных населенных пунктов и тех, которые приближены к линии фронта, и продолжает террор местного населения. Россияне часто применяют авиацию. Главная цель местных властей — сохранение жизней нашего гражданского населения, поэтому эта эвакуация проводится профилактически.

Ситуация на Харьковщине от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба от 9 августа говорится о том, что на Купянском направлении российские оккупанты осуществляли атаки на украинские позиции. Защитники отбили атаки захватчиков в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки. Враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по ряду населенных пунктов, в частности Фиголевке, Подолам, Западному, Петропавловке, Берестовому. Пострадали более 10 населенных пунктов

Всего на Слобожанском направлении были атакованы Уды, Гранов, Сосновка, Старица, Нестерно и Волчанск, а также Нововасильевка, Барановка, Атинское, Степное, Владимировка Сумской области.

Напомним, в июле в Сумской области провели эвакуацию местных жителей. Зона в 5 км от границы под постоянными обстрелами. Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх отметил, что жители постоянно находятся в зоне риска — под постоянными обстрелами и без света. Поэтому принято решение эвакуировать гражданских и начать восстановление разрушенных объектов.