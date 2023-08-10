Мобилизация в Украине: адвокат дала советы по получению отсрочки по новому закону (видео)

Муж жены с инвалидностью не подпадает под действие всеобщей мобилизации в Украине в том случае, если в семье нет совершеннолетних детей.

Related video

Адвокат Дарья Тарасенко прокомментировала изменения в статью 23-й закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", внесенные 28 июня 2023 года Верховной Радой, о предоставлении отсрочки. Подробности об изменениях она сообщила в эфире "Украинского Радио".

Она привела пример, когда, например, у женщины со II-й группой инвалидности есть военнообязанных пятерых сыновей и столько же зятьев, а еще и муж. До принятия изменений все получили бы отсрочку. По новым нормам, отсрочку получит только один, а именно — муж женщины.

По ее словам, супруг жены с инвалидностью не подпадает под действие мобилизации в том случае, если у них нет совершеннолетних детей. Это также касается матери или отца с инвалидностью I/II группы, если у этих родителей нет других совершеннолетних детей.

"Если есть еще "кто-то", этот "кто-то" пусть и помогает родителям или жене, а все остальные идут служить", — пояснила она.

Статья регулирует вопрос отсрочки. Военнообязанный, если соответствует нормам не быть призванным, может ее оформить.

Адвокат отметила, что значительное количество людей желают воспользоваться правом на отсрочку. По ее словам, это не является уклонением от призыва. Нарушением считается тогда, когда человек может быть призван, а он совершает действия, чтобы избежать этого.

"Теория очень расходится с практикой", — добавила она.

Напомним, 10 августа стало известно, что соискатели высшего и профессионального образования имеют право на отсрочку от мобилизации, но должны проследить, выполняются ли определенные критерии для учебного заведения и формы обучения. Также есть определенные особенности для тех, кто получает второе-третье высшее образование и учится заочно.