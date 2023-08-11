На металлолом: ВСУ уничтожили российский танк Т-80 РФ под Бахмутом (видео)

Российскую бронемашину стоимостью около 2 млн долл. удалось уничтожить дроном со взрывчаткой, который стоит около тысячи долларов.

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Командующий Сухопутными войсками генерал Сырский показал кадры работы аэроразведывательного подразделения ВСУ на Бахмутском отрезке фронта. Разведчики обнаружили и обезвредили бронемашину ВС РФ, которая стреляла в сторону украинских позиций. Об этом рассказывается в Telegram-канале командующего.

Указано, что на видео — спецоперация, воплощенная бойцами отдельной 80 десантно-штурмовой бригады ДШВ. Первые кадры показывают танк Т-80 армии РФ, который выехал на позицию для стрельбы — прятался между деревьями посреди поля. За ним сверху следил дрон — в кадр попал даже выстрел в направлении украинских защитников.

Через несколько секунд российский танк задымился и загорелся. Еще через мгновение — вспышка от детонации БК. Последние кадры показывают почерневшую от сажи единицу военной техники врага, которая превратилась "на металлолом".

Других детали относительно события — даты и места — официально не указано. Только на странице Facebook командования ДШВ указано, что удар по российскому Т-80 нанесли с помощью FPV-дрона со взрывчаткой.

Отметим, в сети можно найти информацию о предыдущих удачных спецоперациях бойцов 80 бригады. Например, сообщалось, что они уничтожили ЗРК "Бук" на юго-восток от Бахмута — в районе сел Роты и Возрождения, в 20 км от линии боев. Поэтому вероятно, что обезвреживание танка также состоялось где-то неподалеку.

Точка, в которой 80 бригада уничтожила российский "Бук" — DeepState Фото: DeepState

Согласно аналитике волонтерского сообщества DeepState на Бахмутском отрезке фронта в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Стычки с врагом происходят как севернее временно оккупированного населенного пункта, так и южнее (возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки).

Местность к югу от Бахмута, где идут бои Фото: DeepState

Генеральный штаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на утро 11 августа отметил, что за прошедшие сутки Силам обороны пришлось отражать атаки ВС РФ к северо-западу от Бахмута — возле села Богдановка. Кроме того, враг обстрелял 15 населенных пунктов на 50-километровом отрезке фронта.

Ситуация возле Бахмута по состоянию на утро 11 августа 2023 года — Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Напоминаем, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал детали о подготовке украинских десантников. По его словам, обучение прошли около 900 бойцов ВСУ.

Тем временем поступила очередная новость с фронта: Силы спецопераций обезвредили установку "Торнадо", а также еще несколько пушек армии РФ.