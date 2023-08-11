Корректировала удары по Одессе: СБУ задержала очередного агента ФСБ (фото)

По данным правоохранителей, злоумышленницей оказалась местная учительница, которая передавала оккупационным войскам данные о результатах обстрелов, а за каждое выполненное "задание" получала до 20 тысяч гривен. Сейчас ей грозит пожизненное заключение.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе агента РФ, которая работала на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За регулярное денежное "вознаграждение" от оккупантов их приспешница собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия "прилетов", — сказано в сообщении.

Фото: СБУ

По данным следствия, за каждое выполненное задание российский агент получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тысяч в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.

Фото: СБУ

"Развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", — добавили в СБУ.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали преступницу во время контрдиверсионных мероприятий, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела "подзаработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.

Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карты и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Фото: СБУ

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

"Сейчас она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", — рассказали в ведомстве.

К слову, 8 августа, Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность двух жителей Одессы, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.

Напомним, что 3 августа, в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), которым оказался частный юрист, ранее работавший помощником-консультантом некоторых депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.