Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Устроили ад ударным бомбером": ВСУ уничтожили технику РФ, начиненную пушками (видео)

новости луганщины, новости сватово, ссу на луганщине, бомбер, ссу на луганщине, армия дронов

Для уничтожения вражеской техники украинские защитники использовали беспилотник, сбросив взрывчатку.

Related video

На Сватовском направлении на Луганщине россияне потеряли БМП с боеприпасами. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что по вражеской технике метко отработали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады. Они обнаружили БМП, которую оккупанты спрятали в посадке на Сватовском направлении, и ударили по ней беспилотником.

"Воины обнаружили вражеский БМП, начиненный пушками и противотанковыми ракетами, на Сватовском направлении. Далее — мастерски сработали беспилотным бомбером "Армии дронов", — сообщил министр.

Он добавил, что беспилотник одним сбросом уничтожил технику россиян на 100 тысяч долларов и поблагодарил военных за работу.

Напомним, что ВСУ на Запорожье применяют неожиданную для ВС РФ тактику. Они не штурмуют в лоб позиции, а заходят с флангов, нивелируя первую линию обороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что среди российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество самоубийств .