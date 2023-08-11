"Устроили ад ударным бомбером": ВСУ уничтожили технику РФ, начиненную пушками (видео)

Для уничтожения вражеской техники украинские защитники использовали беспилотник, сбросив взрывчатку.

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На Сватовском направлении на Луганщине россияне потеряли БМП с боеприпасами. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что по вражеской технике метко отработали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады. Они обнаружили БМП, которую оккупанты спрятали в посадке на Сватовском направлении, и ударили по ней беспилотником.

"Воины обнаружили вражеский БМП, начиненный пушками и противотанковыми ракетами, на Сватовском направлении. Далее — мастерски сработали беспилотным бомбером "Армии дронов", — сообщил министр.

Он добавил, что беспилотник одним сбросом уничтожил технику россиян на 100 тысяч долларов и поблагодарил военных за работу.

Напомним, что ВСУ на Запорожье применяют неожиданную для ВС РФ тактику. Они не штурмуют в лоб позиции, а заходят с флангов, нивелируя первую линию обороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что среди российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество самоубийств .