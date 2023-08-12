ВС РФ столкнулись с интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой, — британская разведка

Оккупанты перебрасывают десантников из Херсонской области на Запорожье, чтобы усилить истощенные подразделения.

Related video

Командование РФ приняло решение перебросить из Херсонской области подразделения десантников, чтобы усилить подразделения в Запорожской области, которые штурмуют ВСУ. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании 12 августа.

По сообщению ведомства, Россия передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области на Ореховское направление в Запорожской области, где ВСУ противостоит 58-я общевойсковая армия от 4 июня 2023 года.

"Еще 11 июля 2023 года тогдашний командир 58 CAA был уволен, вероятно, частично из-за того, что он настаивал на том, что элементы его сил необходимо изменить. Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой", — отмечают в ведомстве.

В разведке Британии считают, что прибытие десантных подразделений наконец позволит частям этих полков смениться для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра слабее, где ее все больше атакуют украинские десантные силы", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ сделали значительное тактическое продвижение в Запорожской области и по меньшей мере на трех участках фронта. Между тем российские захватчики имеют продвижение на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что на Бахмутском направлении российские оккупанты предпринимают попытки контратаковать ВСУ в районе Клещиевки и Андреевки.