Взрывы в Крыму: в РФ угрожают ответом за атаки на Керченский мост

Оккупанты заявляют, что таким "варварским акциям" не может быть оправданий, поскольку мост — это гражданский объект, и удары по нему могут привести к жертвам среди мирных жителей.

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В России считают, что атака на гражданские объекты, которым является Крымский мост, со стороны Украины недопустима, поскольку она могла привести к жертвам среди мирных жителей. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в частности, приводили к гибели мирных граждан", — сказала она.

Захарова добавила, что ВСУ якобы неспособны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, поэтому пытаются с помощью "недостойных террористических методов" отыграться на гражданских объектах и мирных жителях.

"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания и они не останутся без ответа", — сказала она.

Атака на Крымский мост 12 августа

12 августа около 13 часов в районе Керченского моста заметили задымление, а оккупационные власти Крыма сообщили о двух сбитых российской ПВО ракетах. Пропагандисты проинформировали, что специальные службы поставили дымовую завесу вокруг переправы.

В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО на полуострове в воздухе успешно перехватили украинскую ракету С-200, переделанную в ударный вариант.

Около 15 часов на полуострове заявили об еще одной ракетной атаке. Сообщается, что жители Керчи слышали по меньшей мере 8 взрывов.