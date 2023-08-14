Минобороны подтвердило успех ВСУ в районе Урожайного и на левом берегу Днепра (карты)

Силы обороны, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, также продвигаются на Бахмутском направлении. В течение прошлой недели ВСУ удалось освободить 3 квадратных км территории.

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Силы обороны имеют успехи на нескольких участках фронта на юге и востоке. Об этом 13 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Military Media Center.

Ситуация на юге (Запорожское направление)

По информации Минобороны, украинские военные ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успех в Урожайном на южном фронте.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", — сказала Анна Маляр.

Также заместитель министра обороны отметила, что украинские защитники успешно выполнили задание на Левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", — сказала она.

Ситуация на Запорожском направлении

Ситуация на востоке (Бахмутское направление)

По сообщению ганны Маляр, Силы обороны за прошедшую неделю освободили 3 квадратных километров на Бахмутском направлении, а в целом на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 кв. км территории.

"Враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки", — добавила Анна Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении создали ударный кулак для прорыва украинской обороны, чтобы оттянуть резервы ВСУ с юга.

Ранее сообщалось, что ВС РФ не смогут удержать Мелитополь, если ВСУ прорвут вторую линию обороны.