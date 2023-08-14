Планировал убить военного из Чечни: генерал-майор СБУ Шайтанов получил 12 лет за решеткой

Прокуроры в суде доказали, что экс-сотрудник спецслужбы собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям России.

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Экс-генерал-майор СБУ приговорен к 12 годам за решеткой за госизмену и покушение на террористический акт в интересах государства-агрессора. Такое решение принял 14 августа Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова обвиняли в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Валерий Шайтанов получил 12 лет тюрьмы. Фото: Watchers Media

В суде сторона обвинения доказала, что генерал-майор собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее в Россию. Также он искал сообщников среди бывших работников СБУ для совершения теракта.

Он планировал убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Дело Шайтанова

Рассмотрение дела длилось с октября 2020 года. Следствие установило, что генерал-майор работал на спецслужбы РФ под псевдонимом "Бобыль". Его куратором был полковник ФСБ РФ Игорь Егоров с позывным "Эльбрус". Егоров был одним из организаторов оккупации и войны на Донбассе летом 2014 года.

Также Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках украинских спецслужб.

Задержание Шайтанова. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала Шайтанова в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации.

Напомним, что журналисты идентифицировали командиров воинской части ВС РФ в оккупированном Крыму, которые руководили обстрелами Одессы.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру "Коммунистической партии" в Украине Петру Симоненко. После полномасштабного вторжения он сбежал в Россию и сейчас там отсиживается.