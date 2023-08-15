Ночной обстрел Луцка: мэр вышел на пробежку после атаки и вызвал гнев у горожан (фото, видео)

Игорь Полищук после массированного удара ВС РФ решил провести время в парке имени Леси Украинки, популярном месте отдыха. Мэр объяснил свои действия тем, что не получал информации о погибших.

Related video

Мэр Луцка Игорь Полищук после ракетной атаки на город вышел на пробежку и возмутил горожан. В Telegram-канале"Луцк Труха" опубликовали фото его утренней пробежки и встречи с прохожими.

Один из жителей города сделал фотографию с политиком, когда тот находился на территории парка имени Леси Украинки. Это произошло после ракетной атаки российских террористов по городу 15 августа.

Фото выложили гнев у горожан, ведь в результате ракетного удара по Луцку погибли люди. Поведение Игоря Полищука осудили жители. Они в соцсетях не скрывали разочарования и раскритиковали его действия.

Обстрел Луцка: реакция мэра Игоря Полищука на критику

В Telegram-канале мэр Луцка Игорь Полищук отреагировал на негативные высказывания относительно его действий 15 августа, когда город подвергся атаке со стороны российских захватчиков. Он заявил, что после взрывов через 20 минут прибыл вместе с представителями ГСЧС и полиции в локацию, где произошли попадания. Впоследствии он решил оставить специалистов на месте происшествия и направился в Центральный парк, одно из главных мест отдыха горожан. По его словам, он не получал информации о погибших, когда был в сквере.

Ракетная атака РФ на Луцк: что известно

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил о "прилете" в Луцке. По его словам, российские войска атаковали предприятие в городе. По предварительным данным, три человека погибли. Еще трое пострадали и находятся в больнице. Сейчас продолжается ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь.

В МВД в Telegram сообщили, что в результате ракетного удара произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела трех погибших.

Напомним, 15 августа российские оккупанты атаковали Львовскую область. В ОВА сообщили, что во время ракетной атаки, к счастью, в регионе обошлось без погибших. Пострадали 15 человек — самой молодой пострадавшей 10 лет. Россияне крылатыми ракетами атаковали нашу область во временном промежутке от 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 — попали.