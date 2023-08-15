"Группа престарелых маразматиков": в ГУР Минобороны рассказали, кто влияет на решения Путина

В разведке считают, что к ближайшему окружению лидера Кремля относится бывший глава ФСБ Николай Патрушев, но формирование политики от имени президента — это отдельная тема для обсуждения.

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На решение российского президента Путина может влиять очень узкий круг людей, который сосредоточен на политике изоляции РФ от всего мира. Об этом в интервью "Фактам" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Этот круг максимально консервативный и максимально узкий. К нему относится, например, Патрушев. Формирование политики от имени Путина — это отдельная тема для обсуждения. Но да, сегодня эта группа престарелых маразматиков, как было в худшие времена Советского Союза, решает судьбу собственного народа, мешает жить соседям и ведет войну против Украины. Просто если в брежневские времена эти персонажи были сосредоточены на политике изоляционизма, то поздний Путин развязал вот такую кровавую геноцидную войну", — сказал он.

Андрей Юсов отметил, что ни один из вероятных двойников Путина в конце концов не захочет брать на себя ответственность за содеянное оригиналом.

"Наличие двойников признают уже не только в Украине, но и за рубежом как свершившийся факт. Есть много прямых и косвенных доказательств использования этой технологии в Кремле. А жив ли непосредственно Путин, у нас будет возможность выяснить в последний момент, в частности, во время проведения международного трибунала, где он должен оказаться на скамье подсудимых. Тогда все необходимые процедуры будут проведены. Не думаю, что двойник Путина захочет брать на себя ответственность за военные преступления оригинала. В противном случае, как говорится, "вскрытие покажет", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, что в Госдепе США сомневаются, что кто-то арестует Путина, пока он президент РФ.

Ранее сообщалось, что 14 августа СМИ анонсировали возможный визит Путина в Турцию. Он может впервые с начала полномасштабной войны в Украине посетить страну, которая входит в НАТО.