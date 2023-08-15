Получали "боевые" в тылу: командиры части на Киевщине премировали себя на 14 млн грн (фото)
Чиновники безосновательно получали ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях на передовой.
Служба безопасности Украины разоблачила "тыловых" командиров одной из бригад Нацгвардии, которые незаконно присвоили себе почти 14 млн "боевых" премий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С первого дня полномасштабного вторжения России и до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен. Они получали ежемесячно 100 "боевых", хотя на фронте не находились.
По данным следствия, к организации сделки причастны:
- заместитель командира — начальник штаба воинской части,
- командир дивизиона;
- командир 3-го батальона;
- начальник отделения учета личного состава;
- заместитель командира 1-го батальона;
- командир роты.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Заместителю командира, командиру дивизиона, заместителю командира 1-го батальона и командиру роты, которые получили доплаты суммарно на почти 9 миллионов грн обвинительные акты уже направлены в суд.
Также сообщено о подозрении еще двум должностным лицам — командиру одного из батальонов и начальнику отделения учета личного состава воинской части. Они нанесли ущерб государству на более чем 4,5 миллиона гривен.
Напомним, что руководителя Запорожского ОТЦК и СП якобы отправил подчиненных в боевую бригаду ВСУ, но они не участвовали в боях, зато получали "боевые" выплаты.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала на Полтавщине топ-соратника Кивы. Он корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Донецком направлении.