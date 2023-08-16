"Делаем невозможное": в бригаде имени князя Романа Великого оценили наступление россиян на Купянск (видео, карта)

Воинам волынского подразделения приходится вступать в бой с оккупантами на близких дистанциях, это может быть расстояние в 10-50 метров.

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Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого рассказали, что пехота подразделения выполняет на Купянском направлении тяжелую задачу, сдерживая врага. Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Telegram опубликовало видео разговора.

Защитники рассказали, что пехота ведет контактные бои. Воинам приходится вступать в бой на близких дистанциях, это может быть расстояние в 10-50 метров.

"Большинство людей выдерживают это бремя. Это заставляет восхищаться", — рассказал Александр, боец бригады.

Оккупанты, пытаясь осуществить наступление, регулярно применяют артиллерию и минометы. Часто в небе появляется российская авиация. Несмотря на интенсивные атаки бойцы выдерживают давление и обороняют свои позиции.

"Ребята выдержат. Титаны, настоящие титаны", — рассказал один из защитников.

Ситуация на Купянском направлении от Генштаба ВСУ

На Купянском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник вел бесполезные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

Враг также обстрелял другие населенные пункты Харьковщины. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Гранов, Плетеневка, Охримовка, Крейдянка, Ольховатка.

Оценка действия армии РФ вблизи Купянска от ISW

В Институте изучения войны (ISW) 16 августа подтвердили, что войска РФ продвинулись на восток от Купянска. На кадрах с геолокацией видно, что враг продвинулся в районе Орлянки и Николаевки к востоку от Купянска. Основная цель армии РФ — это захват остальной Луганской области и продвинуться на запад в восточную часть Харьковской и северную часть Донецкой областей.

Купянское направление Фото: Deep State

Напомним, 16 августа в ГУР оценили штурм россиян на Купянском направлении. Украинская военная разведка считает, что Россия все еще стремится выйти на административные границы Донецкой области, а стратегически это наступление никаких результатов оккупантам не даст.