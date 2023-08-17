В России пригрозили штрафами за распространение фото и видео расположения ВС РФ, — ISW

Американские аналитики объяснили, что любая цензура повлияет на их способность освещать российские операции.

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В России власти намерены ввести штрафы за распространение фото и видео, которые содержат информацию о расположении войск, а также негативно оценивают критику своего военного командования за неспособность "привлечь и обучить эффективных военных офицеров" среднего уровня для руководства оккупационными войсками в Украине. На сайте Института изучения войны (ISW) сообщили подробности.

Сенаторы выступили с предложением внести соответствующую поправку в законы. Нормы усилят тенденцию подавления Кремлем публичных заявлений против войны.

Аналитики отметили, что остается непонятным, как именно эта поправка или предыдущие указания, выданные властями РФ блогерам, влияют на их освещение войны в Украине. В ISW объяснили, что любая цензура повлияет на их способность освещать российские операции.

"Но мы и в дальнейшем будем отслеживать изменения в российском информационном пространстве, которые способны повлиять на сообщения о боевых действиях в Украине в открытых источниках", — говорится в заметке Института изучения войны.

В сообщении говорится о том, что военные блогеры выразили свое разочарование военными офицерами среднего звена. Один из пропагандистов даже утверждал, что офицер своему подразделению приказал ввести дополнительные бюрократические меры. Это якобы произошло после визита Андрея Демина, командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ, который сначала советовал избегать такой бюрократической практики.

Другие пропагандисты утверждали, что в российском информационном пространстве возник гнев, направленный именно на офицеров среднего звена. Они считают, что в первую очередь негатив должен быть направлен на высших чиновников, которые "назначили плохих командиров".

Напомним, 17 августа в ISW сообщили, что Кремль пытается заставить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". Власти якобы стремятся уничтожить или реструктурировать организацию.