Ракетный удар по Чернигову: что будут устанавливать следователи (видео)

В Черниговской ОВА говорят, что из участников выставки практически никто не прострадал, а основной удар приняли на себя горожане, которые по стечению обстоятельств находились рядом со зданием драмтеатра.

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Началось следствие по факту ракетного удара по Чернигову, где 19 августа проходила выставка дронов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вятчеслав Чаус в эфире национального телемарафона в воскресенье, 20 августа.

По словам чиновника, выставка дронов в драмтеатре Чернигова не была открыта для всех желающих. Это было мероприятие для разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Однако подтвердить это или опровергнуть можно будет только после того, как свое слово скажут следователи. Причем следствие устанавливает не только факты, которые касаются непосредственно удара ВС РФ по зданию драмтеатра. Также выясняется, придерживались ли организаторы мероприятия всех необходимых в таком случае правил безопасности.

"Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства", — сказал глава области.

Чаус добавил, что среди участников выставки практически никто не пострадал. Ранение (в том числе и несовместимые с жизнью) получили горожане, которые находились во время ракетного удара рядом со зданием театра. Также травмы получили пассажиры транспорта, который проезжал в зоне попадания ракеты.

Также чиновник дал ответ на вопрос, о том, уведомляли ли организаторы мероприятия о его проведению ОВА или городские власти.

"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство", — сказал Чаус.

Напомним, 20 августа стало известно, что количество пострадавших из-за ракетного удара по Чернигову возросло до 148 человек. По информации МВД, полицейские осуществляют обходы зданий, пострадавших в результате ракетного удара, фиксируют повреждения и принимают заявления от пострадавших.

А днем раньше, 19 августа, в МВД раскрыли детали удара по центру Чернигова. По словам главы МВД Игоря Клименко, утром в городе было людно. Большинство пострадавших находились за пределами драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Те, кто были в здании, спустились в укрытие.