Не драмтеатр: в Офисе прокурора назвали настоящую цель ракетного удара по Чернигову (видео)

Ракета "Искандер" была запрограммирована не на точечный удар по зданию театра — она взорвалась в воздухе, что увеличило количество жертв среди мирного населения.

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Во время ракетного удара по Чернигову 19 августа целю ВС РФ был не драмтеатр, в котором проводилась выставка дронов, а люди в его окрестностях. Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире национального телемарафона в воскресенье, 20 августа.

"Драмтеатр, безусловно, также получил повреждение, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", — сказал Белоусов.

Он объяснил, что ракета "Искандер", которой российские военные ударили по центру Чернигова, имеет несколько типов настроек. И один из них — это подрыв в воздухе, во время которой осколки разлетаются на более широкую площадь, чем это случилось бы, поразив ракета точечную цель.

"Такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности", — заявил сотрудник Офиса Генпрокурора.

Белоусов добавил, что сейчас следствие отрабатывает два направления. Во-первых, устанавливается, кто именно из командования ВС РФ отдал приказ ударить по Чернигову 19 августа. Во-вторых, компетентные органы проверяют, не стала ли трагедия в Чернигове результатом сотрудничества местных коллаборантов с российскими захватчиками.

Напомним, 20 августа стало известно, что установило следствие на месте ракетного удара в Чернигове. В Черниговской ОВА говорят, что из участников выставки практически никто не прострадал, а основной удар приняли на себя горожане, которые по стечению обстоятельств находились рядом со зданием драмтеатра.

Днем ранее, 19 августа, в МВД раскрыли детали удара по центру Чернигова. По словам главы МВД Игоря Клименко, утром в городе было людно. Большинство пострадавших находились за пределами драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Те, кто были в здании, спустились в укрытие.