Россия атаковала Украину тысячами ракет, — Зеленский (видео)

Большинство выпущенных ракет и иранских дронов были направлены на мирное население, а не военные объекты.

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Вооруженные силы Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину уже выпустили по стране 6,5 тысячи ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Рютте в воскресенье, 20 августа.

Украинский президент сначала упомянул о трагедии в Чернигове, который 19 августа обстреляли российские военные.

"Только вчера и только один российский удар ракетой по центральной площади нашего города Чернигов унес жизни семерых человек, среди них – маленького ребенка. Ему было шесть лет", — сказал Зеленский.

После этого он уточнил, что с 24 февраля 2022 года 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в частности – иранских дронов Shahed. Более того, подавляющее большинство ракетных и дроновых атак было направлено именно против мирного населения, а не по военным объектам, как утверждает российская сторона.

После этого украинский лидер также поблагодарил правительство Нидерландов за помощь, которую они оказывают Киеву. В частности и за системы противовоздушной обороны, которые помогают сохранить жизни гражданскому населению.

Напомним, 20 августа в Офисе прокурора назвали настоящую цель ракетного удара по Чернигову. Ракета "Искандер" была запрограммирована не на точечный удар по зданию театра — она взорвалась в воздухе, что увеличило количество жертв среди мирного населения.

Кроме того 20 августа стало известно, что оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. По меньшей мере 11 мирных жителей получили ранения и семь из них госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.