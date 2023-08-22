На Херсонщине полицейские и теробороновцы "поймали" минометчиков ВС РФ (видео)

Российские захватчики обустроили склад БК на берегу Днепра и разместили миномет для обстрела украинских позиций.

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На Херсонщине на левом берегу Днепра российские оккупанты потеряли минометный расчет. Помогли им в этом бойцы подразделения КОРД Нацполиции Украины и бойцы 126-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко.

"Россияне, а что у вас на левом берегу Херсонщины произошло с минометным расчетом? Подсказка: ответ знают 126 бригада ТРО и КОРД НПУ", — прокомментировал Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, как российские захватчики обустроили склад БК на берегу Днепра, а солдаты прямо рядом с ящиками с боеприпасами заряжают миномет. За этим действом наблюдают с воздуха бойцы ВСУ. После этого они запускают туда дрон со взрывчаткой.

Истинная судьба минометчиков ВС РФ и склада неизвестна, но предсказуема.

Между тем российские оккупанты жалуются, что командование ВС РФ на Херсонщине скрывает их потери.

"Многое хочу сказать, многое хочу написать. Особенно противно видеть, как аттестованные журнашлюхи прикрывают ложь командиров, которые даже суточные потери делят на неделю чтобы не докладывать правду наверх. Как будто не двадцать в день потеряли, а на неделю двадцать. Мне просто интересно, какого хуя вы творите?", — возмущается оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый).

Напомним, что бойцы ВСУ одной гранатой разнесли склад противотанковых мин оккупантов и припаркованную рядом БМП. В перехваченных разговорах детонацию мин российские оккупанты назвали "маленьким ядерным взрывом".

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за неделю выбили оккупантов с более 20 позиций и вышли на рубежи октября прошлого года.