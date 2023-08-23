Устроили неприятности: ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артустановки россиян и 4 пушки (видео)

Аэроразведчики ВСУ мониторили ситуацию и обнаружили вражеское вооружение в Донецкой области. По нему метко отработала украинская артиллерия.

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В Донецкой области на Соледар-Бахмутском направлении российские оккупанты понесли существенные потери в технике. Они остались без нескольких САУ и пушек. Об этом сообщает пресс-служба 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила.

"Работа на направлении Соледар-Бахмут. Аэроразведка 43 ОАБр и наши пушкари вместе с артой 26-й артиллерийской бригады сделали много неприятностей для временно живых российских военных", — говорится в сообщении.

На видео бойцы продемонстрировали процесс и результаты совместной боевой работы. Украинские воины уничтожили и повредили две пушки Д30, одну САУ "Акация", две пушки Д20, две САУ "Гвоздика".

Напомним, что 23 августа в оккупированном Крыму во время взрывов в районе Еленовки российские захватчики потеряли комплекс С-400 - полностью уничтожена зенитно-ракетная система, установленные на ней ракеты и личный состав оккупантов.

Ранее сообщалось, что на мысе Тарханкут в Крыму, кроме комплекса "Бастион", была уничтожена редкая РЛС "Подлет". В районе населенного пункта Еленовка прозвучало около 7 взрывов.