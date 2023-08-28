ВСУ дронами-камикадзе атаковали военный аэродром на Брянщине, — Минобороны РФ

Министерство обороны страны-агрессора сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа системами ПВО, а росСМИ отметили, что в результате атаки на военном объекте произошел пожар.

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В Брянской области стая украинских беспилотников напала на военный аэродром. Об атаке БпЛА сообщили в Министерстве обороны России 28 августа.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Российское издание Baza пишет, что атаке тремя украинскими дронами подвергся военный аэродром в Брянской области.

"ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Брянской области. По данным "Базы", попытка атаки аэродрома беспилотниками произошла в ночь на 28 августа. По предварительной информации, со стороны Украины было запущено три дрона-камикадзе", — сообщает СМИ.

Отмечается, что из-за падения обломков сбитых беспилотников на территории аэродрома вспыхнула трава. Пострадавших нет, техника тоже осталась невредимой.

Напомним, что ССО атаковали бригаду Черноморского флота в Крыму дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты из береговой охраны.

Ранее сообщалось, что СБУ атаковала аэродром в Курске дронами из бумаги и резины, которые почти незаметны для РЛС.