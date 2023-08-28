ВСУ продвигаются на юге и отражают атаки на востоке, — Минобороны

Украинские войска наступают на позиции российских захватчиков и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Вооруженные силы Украины показали успешный результат юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Об этом заместитель министра обороны Украины Анны Маляр сообщила в Telegram.

По ее словам, на Херсонском и Запорожском направлениях противник в обороне. Украинские войска и в дальнейшем наступают. Враг решил обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Войска РФ применяют в большом количестве барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Во время наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении южнее Малой Токмачки, что на Запорожье, и юго-восточнее Роботино. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Она также добавила, что армия РФ и в дальнейшем пытается наступать на нескольких направлениях — Купянском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском. Везде в этих локациях продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области РФ. Враг сейчас пытается искать слабые места в нашей обороне, чтобы попытаться прорвать ее.

На Лиманском направлении враг готовится к перегруппировке войск. Войска РФ ведут тщетные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Веселого Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 августа заявила, что победа в Роботино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь. Освобождение села Роботино дает возможность окружить Токмак — мощный логистический хаб армии РФ. Военные аналитики, которые были опрошены Фокусом, говорят о начале битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения из других точек фронта.