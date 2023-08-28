Вместо ATACMS: США могут отправить в Украину кассетные боеприпасы большей дальности, — WP

В Вашингтоне полагают, что в следующем году боевые действия в Украине продолжатся. И несмотря на некоторую критику в адрес ВСУ со стороны американских чиновников, в Пентагоне работают над "украинской армией будущего".

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Пентагон по-прежнему отказывает украинской стороне предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, но в то же время, в рамках долгосрочной поддержки Украины, усердно работает над "украинской армией будущего", которая могла бы продолжать сдерживать российские силы. В этом контексте американцы акцентируют внимание на кассетных боеприпасах, а также на истребители F-16, поставки которых ожидается через несколько месяцев. О том, как в США оценивают дальнейшие перспективы украинцев на фронте говорится в материале The Washington Post.

Авторы материала пишут, что оценивая вероятность продолжения войны в следующем году, представители администрации президента Джо Байдена рассматривают несколько новых важных вариантов усиления поддержки со стороны Запада.

"В Вашингтоне все больше поддерживают предложение о поставках кассетных боеприпасов, запускаемых с помощью ракет, которые могут наносить более глубокие удары, чем артиллерийские боеприпасы", — говорится в публикации.

Также отмечается, что несмотря на относительно медленный прогресс контрнаступления украинской армии в Белом доме как никогда раньше убеждены в необходимости твердо стоять на стороне Киева.

"Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Мы видим, как Украина продолжает методично и систематически отвоевывать территории", — цитируют обозреватели слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Вместе с тем эта готовность продолжать поддержку не означает, что у американских чиновников нет критики в отношении того, как украинские командиры ведут контрнаступление. И хотя нынешним американским военачальникам не приходилось воевать в таких жестких условиях, они дают некоторые рекомендации своим украинским коллегам.

Ряд офицеров сомневаются, что Силам обороны удастся в этом году выйти к Азовскому морю, прорвав линии обороны Вооруженных РФ. Поэтому представители Пентагона призывают украинское командование лучше расставлять приоритеты и концентрировать свои силы на потенциальных участках прорыва вдоль всего фронта.

Кроме того в Вашингтоне не одобряют удары по украинцев по территории РФ, которые, по мнению обозревателей, могут участиться на фоне неудач Сил обороны на суше. Однако в любом случае война в Украине еще очень далека от завершения, а американские чиновники убеждены, что США не могут отказаться от своего союзника.

Напомним, по мнению военного аналитика Петра Черника,бойцы ВСУ демонстрируют абсолютно взвешенную динамику обороны на Купянском и Лиманском направлениях. Противник сосредоточил крупную группировку живой силы, однако для существенного продвижения ему не хватает тяжелой техники и артиллерии.