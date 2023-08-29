Южная Корея создала артиллерийский боеприпас повышенной дальности

Обычный осколочно-фугасный боеприпас имеет дальность 30 км, активно-реактивный — 40 км, а новая разработка 60 км. Это позволит поражать вражеские цели на более безопасном расстоянии.

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Один из ведущих производителей медитопных заводов в Южной Корее Poongsan Corp. объявила о разработке 155-мм снаряда повышенной дальности. Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Производитель Poongsan создал 155-мм артиллерийский боеприпас повышенной дальности, который во время испытаний на САУ K9 Thunder продемонстрировал 60 км. При этом обычный активно-реактивный боеприпас имеет дальность 40 километров. Вероятно, речь идет о снаряде K307. Стандартным снарядом для K9 является осколочно-фугасный М107 с радиусом поражения 30 км.

Увеличение дальности позволит южнокорейской армии уничтожать цели в глубине вражеской территории. Также это повысит живучесть самой артиллерии, и расширит спектр выполнения задач на большой дистанции.

В издании отмечают, что новый снаряд будет иметь увеличенную дальность, что приведет к значительному усилению способности корейских Вооруженных сил. В массовое серийное производство артиллерийские боеприпасы пойдут уже в следующем году.

Пока неизвестно, претерпел ли боеприпас изменения в части наведения, как в высокоточном боеприпасе Excalibur американской разработки.

Напомним, 29 августа Южная Корея впервые заказала 150 танков K2 с собственной системой активной защиты. Общее количество боеприпасов будет составлять 410 единиц.

26 августа СМИ писали, что КНДР создает из старых "МиГов" эскадрилью беспилотников. На вооружении у них есть 400 самолетов.