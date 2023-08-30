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Военный Фокус Российско-украинская война

Оформляли "инвалидность": полицейский и медики организовали схему уклонения от службы (фото)

полиция днепр
Фото: Национальная полиция | в Днепре организовали схему уклонения от службы

Участники группировки распределили функции и привлекли медицинских работников к процедуре уклонения от мобилизации в Украине, рассказали в Офисе генпрокурора.

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В Днепре медики оформляли фиктивные документы и получали взятки. Соответствующая документация позволяла уклониться от военной службы. Об этом в Telegram сообщил Офис генпрокурора.

Следователи установили, что в 2023 году старший оперуполномоченный райотдела в Днепропетровской области решил организовать масштабную схему, которая позволяла уклониться от военных от службы.

Он привлек работников медицинских учреждений не только в Днепропетровской области. Также работала группировка и в Донецкой области. Между участниками распределили определенные функции. Они и принимали меры по конспирации.

Нарушители решили изготавливать медицинскую документацию с заведомо ложной информацией. В ней было указано наличие тяжелого заболевания у военного или кого-то из членов его семьи. Это якобы требовало быстрого и неотложного оперативного вмешательства.

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Вымышленные диагнозы фактически дали возможность провести по документам фиктивную операцию военному или его родственнику. Впоследствии это давало возможность списать его через ВВК с военной службы. В выводах указывали, что это происходит в связи с непригодностью и установления группы инвалидности. Также было указано это и из-за ухода за родственником "инвалидом".

Стоимость такой услуги стоила 13 тысяч долларов. Во время контроля за совершением преступления задокументировано получение части взятки в 5 тысяч долларов.

Напомним, 25 августа в Одессе задержали сотрудника ВВК и двух его сообщников. По данным правоохранителей, уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья и могли получать разрешение на свободный выезд с территории Украины в другое государство.