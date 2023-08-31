Пригожин годами скрывал свои перелеты: в WSJ выяснили, чего он опасался

Задолго до мятежа в РФ самолеты Евгения Пригожина регулярно выключали свои транспондеры, а сам предприниматель иногда переключался между разными бизнес-джетами, чтобы совершить одну поездку.

Related video

За несколько лет до гибели Евгений Пригожин начал предпринимать тщательно продуманные меры, чтобы замаскировать свои планы полетов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 30 августа

Журналисты изучили данные о полетах Евгения Пригожина, предоставленные службой слежения за самолетами Flightradar24.

Как оказалось, воздушные судна, которые Пригожин использовал для посещения Сирии, Ливии или перелета через Сахару, регулярно выключали свои транспондеры и исчезали с экранов слежения за самолетами.

В средине полета радиодиспетчерская служба могла объявить о внезапном изменении пункта назначения. При этом сам Пригожин порою делал по несколько пересадок, чтобы совершить одну поездку в страны, в которых ЧВК "Вагнер" подписала контракты на защиту лидеров и военных хунт.

По данным журналистов, Пригожин часто появлялся на встречах и на взлетно-посадочных полосах в маскировке. Так, октябре прошлого года основатель ЧВК "Вагнер" вышел из самолета на авиабазе на востоке Ливии одетым в военную форму, в темных очках и густой накладной бородой.

Что касается недавно потерпевшего крушение самолета Embraer Legacy 600, он был оснащен оборудованием для обнаружения слежки и "умными" окнами с электронной тонировкой. Кроме того, воздушное судно несколько раз меняло свою регистрацию и юрисдикцию.

Зачем Пригожин скрывал свои перелеты

Экс-офицеры ВВС России, африканские чиновники и прочие лица, знакомые с поведением Евгения Пригожина на борту самолетов, рассказали, что предприниматель пытался избежать санкций, а также числился в списке разыскиваемых лиц.

Пригожин попал в санкцинный список США и еще 30 стран после того, как его фирма выпустила тысячи фейковых аккаунтов в социальных сетях, которые распространяли дезинформацию в преддверии президентских выборов 2016 года.

США также предложили награду в размере 10 миллионов долларов за его поимку и опирались на африканских партнеров, включая Нигер, чтобы они не позволили его самолету приземлиться или пройти обслуживание через Сахару.

Напомним, 23 августа стало известно, что в Тверской области Российской Федерации разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, а сам он числился в списке пассажиров.

По данным СМИ от 29 августа, Россия проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных инцидентов, что в настоящее время не будет расследовать в соответствии с международными правилами крушение самолета Евгения Пригожина.