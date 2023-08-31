"Есть положительная динамика": Сырский показал работу артиллерии ВСУ в районе Бахмута (видео)

Генерал-полковник отметил эффективную работу артиллеристов 22-й ОМБр на одном из самых тяжелых участков фронта.

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На Бахмутском направлении есть положительная динамика. Об этом сообщил в Telegram Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ.

По его словам, положительная динамика наблюдается на разных участках фронта. Генерал-полковник отметил эффективную работу артиллеристов 22-й ОМБр, которые и в дальнейшем уничтожают российских оккупантов.

"Качественная работа", — заявил Сырский.

Война в Украине: ситуация на востоке

Генерал-полковник Александр Сырский 30 августа заявил, что войска захватчиков наступают на Купянско-Лиманском направлении, однако украинские защитники сдерживают врага. На этом отрезке фронта происходят ожесточенные бои в районах Ковалевки и Райгородки. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. Для наступления российские захватчики используют штурмовые подразделения на бронетехнике.

Боец ВСУ 31 августа прокомментировал бои на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию на этом участке фронта. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ. По его словам, захватчикам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию.

Напомним, 31 августа Алексей Данилов, секретарь СНБО, резко отреагировал на публикации западных СМИ о потерях ВСУ. Он возмущен тем, что публикуется информация, которая не является правдивой и не соответствует реальному показателю личного состава. Он отметил, насколько важно использовать правдивые источники, поскольку от этого многое зависит.