В Киеве неизвестные "заминировали" все школы: граждан просят сохранять спокойствие

Из учебных заведений эвакуируют детей и работников. На местах работают правоохранители.

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В Киеве сообщили о минировании всех общеобразовательных учебных заведений. Сообщение об этом получили правоохранители. Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. По эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией", — призывают киевлян в КГВА.

Граждан просят сохранять спокойствие и следить за обновлением информации.

Напомним, что 1 сентября утром ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине. ПВО сбила крылатую ракету над Кировоградской областью. В Винницкой области ракета попала в частное предприятие. Пострадали три человека, есть разрушения.

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