"Уязвимое место": Россия никак не может защититься от морских дронов ночью, — эксперт

Россияне, чтобы избежать атаки дронов, пытались менять контуры своих боевых кораблей Черноморского флота, искажая их, но это не очень помогло, говорит Коваленко.

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Украинские морские надводные дроны стали серьезной угрозой для России, поскольку оккупанты не имеют от них эффективных средств противодействия. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, россияне попытались защититься баржами после того, как увидели презентацию подводного дрона "Маричка".

"Решили создать какой-то барьер при выходе из Черного моря в Азовское море. А как можно такой барьер создавать, если этот маршрут должен поддерживаться постоянно даже в интересах страны-оккупанта России. И есть соответствующие проходы. Баржами все закрыть невозможно", — говорит Коваленко.

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Коваленко отметил, что в морских надводных дронах есть технология, когда он заходит уже на цель, то искусственный интеллект отдает управление человеку-оператору. Он может уже выбрать определенный корабль по размерам или его конфигурации. Эксперт отметил, что россияне пытались менять контуры своих боевых кораблей Черноморского флота, искажая их, но это не работает так, как бы они хотели.

"Дело в том, что ночью при соответствующем освещении, как бы ты ни был перекрашен, все равно твои контуры остаются неизменными. И это, в принципе, является их таким уязвимым местом, что и позволяет повысить эффективность использования надводных дронов именно в ночное время суток. Мы видим, что ударные вертолеты не всегда успевают вылетать на перехват таких безэкипажных катеров, надводных дронов", — пояснил он.

Напомним, что СБУ опубликовала кадры с надводного дрона, который атаковал Крымский мост. Для атаки использовали надводный беспилотник Sea Baby (Морской малыш) с 850 килограммами взрывчатки.

Ранее сообщалось, что СБУ применила экспериментальный морской дрон для атаки на Крымский мост. Украина использовала дрон под названием "Морской младенец". Он разрабатывался много месяцев.