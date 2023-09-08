Польские танки Abrams и K2 могут защитить израильским комплексом Trophy

Trophy — это комплекс активной защиты, который должен уничтожать вражеские ПТУР на подлете к танку или другой бронетехнике.

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Во время оборонной выставки MSPO израильская компания Rafael показала комплекс активной защиты Trophy на польских танках K2 и Abrams M1A2. Об этом сообщает польский портал Defence 24.

В Польше продемонстрировали возможность защиты танков K2 производство Южной Кореи и Abrams M1A2 американского производства комплексом активной защиты Trophy. Это система. которая призвана дополнительно защитить танк от средств поражения, например, ПТУРов. КАЗ должен выявлять цели вокруг танка и уничтожать их на подлете специальными зарядами.

Trophy является одной из самых распространенных систем для бронетехники в мире. Крупнейшим пользователем является Армия обороны Израиля, которая эксплуатирует комплекс с 2010 года на танках Merkava Mk4 и 3, а также на БМП Namer. Однако Trophy может не только поражать цели, но и передавать в систему управления огнем танка или боем об источнике, откуда происходит угроза. Это позволяет быстро ее обнаруживать и ликвидировать.

На выставке вооружений показали вариант защиты для польских K2 и M1A2 Abrams. Южная Корея имеет собственную разработку, которая должна скоро поступить для собственной армии. Rafael постоянно модернизирует Trophy, поэтому сейчас он имеет тепловой датчик, миллиметровый радар и открытую архитектуру. Последняя позволяет интегрировать КАЗ в различные системы управления огнем и на различные боевые платформы.

Напомним, 23 июня Израиль представил БТР нового поколения Namer 1500 с комплексом активной защиты Trophy APS.

5 сентября Польша подписала контракт на производство 45 ЗРК Narew, которая будет защищать объекты в радиусе 40 км.