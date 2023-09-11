В оккупированном Донецке погиб российский военкор Геннадий Дубовой: подробности (фото)

По информации оккупантов, его посреди дня насмерть сбила машина.

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Российский военкор Геннадий Дубовой умер в Донецке в возрасте 56 лет. Об этом сообщил в Telegram пропагандист Александр Коц. По его словам, Дубового сбила машина.

"В Донецке погиб военнослужащий Геннадий Дубовой. Сбила машина. Земля пухом", — написал Коц.

Информацию о гибели Дубового подтвердили также оккупант Александр Жучковский и анонимный Telegram-канал оккупантов "Записки ветерана".

Кто такой Геннадий Дубовой

Дубовой освещал деятельность боевиков на оккупированном Донбассе. В апреле 2014 года записался в ряды пророссийских боевиков на Донбассе и стал военкором и бойцом подразделения "ДНР", которым руководил Арсений Павлов ("Моторола"), затем подразделений "Викинга" и "Боцмана". Во время боя в аэропорту Донецка получил ранение.

Геннадий Дубовый

Внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Фото с места ДТП.

Напомним, что 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" прогремел взрыв. В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Антон Красовский боится участия Татарского. Он начал оглядываться на улицы и искать мины-"лепестки" в своем подъезде.