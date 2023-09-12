"До последнего не верил": российский журналист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело

По словам россиянина, "его предала Украина", которую он считал второй Родиной. Его якобы приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО" в Киеве.

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что СБУ открыла в отношении него уголовное производство. Об этом Бабченко заявил на своей Twitter-странице.

"СБУ завела на меня дело. Кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ — пересечению кордона не препятствовать", — пишет он.

По словам россиянина после пересечения его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО" в Киеве.

Бабченко заявил, что не знает, на каких основаниях открыто данное "дело", но предположил, что из-за "оскорбления" президента Украины Владимира Зеленского.

"Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты", — продолжил Бабченко.

Он добавил, что "знал, что это произойдет".

"Но, с*ка… До последнего не верил. Не хотел верить. Ну, не арестуют же они меня, в самом деле! Но, с*ка… Наивный дедушка", — пожаловался Бабченко.

Он также намекнул, что его "предала" Украина.

"И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос", — продолжил журналист свой объемный твит цитатами из "Тараса Бульбы".

Пост Аркадия Бабченко

СБУ в настоящее время не комментировала заявление Бабченко.

Отметим, Аркадий Бабченко — российский оппозиционный журналист и прозаик. Он критикует путинский режим и осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины. В 2017 году он эмигрировал в Чехию, а затем в Украину из-за начала репрессий и преследований журналистов в Москве. Позже он выехал в Евросоюз. В частности, в Эстонии журналист проживает с 2022 года.

Напомним, что в Таллинне (Эстония) российский оппозиционный журналист забросал яйцами посольство Российской Федерации на глазах у правоохранителей.