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Военный Фокус Российско-украинская война

"До последнего не верил": российский журналист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело

Аркадий Бабченко
Российский журналист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело

По словам россиянина, "его предала Украина", которую он считал второй Родиной. Его якобы приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО" в Киеве.

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что СБУ открыла в отношении него уголовное производство. Об этом Бабченко заявил на своей Twitter-странице.

"СБУ завела на меня дело. Кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ — пересечению кордона не препятствовать", — пишет он.

По словам россиянина после пересечения его приказано "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО" в Киеве.

Бабченко заявил, что не знает, на каких основаниях открыто данное "дело", но предположил, что из-за "оскорбления" президента Украины Владимира Зеленского.

"Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты", — продолжил Бабченко.

Он добавил, что "знал, что это произойдет".

"Но, с*ка… До последнего не верил. Не хотел верить. Ну, не арестуют же они меня, в самом деле! Но, с*ка… Наивный дедушка", — пожаловался Бабченко.

Он также намекнул, что его "предала" Украина.

"И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос", — продолжил журналист свой объемный твит цитатами из "Тараса Бульбы".

Пост Аркадия Бабченко Fullscreen
Пост Аркадия Бабченко

СБУ в настоящее время не комментировала заявление Бабченко.

Отметим, Аркадий Бабченко — российский оппозиционный журналист и прозаик. Он критикует путинский режим и осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины. В 2017 году он эмигрировал в Чехию, а затем в Украину из-за начала репрессий и преследований журналистов в Москве. Позже он выехал в Евросоюз. В частности, в Эстонии журналист проживает с 2022 года.

Напомним, что в Таллинне (Эстония) российский оппозиционный журналист забросал яйцами посольство Российской Федерации на глазах у правоохранителей.