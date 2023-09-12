На Львовщине работница ТЦК способствовала выезду мужчин за границу за 5 тысяч долларов (фото)

Соответствующие справки предоставляли возможность исключить с воинского учета во время мобилизации, что было незаконным.

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Организованная преступная группа, в состав которой входила работница ТЦК и СП, способствовала незаконному выезду за границу военнообязанных. Об этом 12 сентября в Facebook сообщила полиция Львовской области.

Правоохранители установили, что она вместе с супругами из Львова обеспечивала военнообязанных документами, которые регулировали непригодность к военной службе. Это позволяло мужчинам избежать всеобщей мобилизации.

Соответствующие справки предоставляли возможность снять с воинского учета, а также выехать за пределы государства. За свои услуги организаторы такой схемы требовали 5 тысяч долларов.

Сотрудники правоохранительных структур задержали 23-летнюю жительницу Золочевского района. Мужчину и его жену правоохранители задержали недалеко от Львова именно во время получения средств.

В случае доказательства вины нарушителям грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет. Также их лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 сентября украинской столице правоохранители разоблачили схему помощи тем, кто уклоняется от службы. По информации СБУ, к оказанию "услуг" военнообязанным были причастны чиновница столичного ТЦК и заведующая медцентром. Они помогали "клиентам" эффективно избегать призыва, получая взятки, привлекая посредника. Такая услуга оценивалась в 11 тысяч долларов, то есть более 410 тысяч гривен.

Также СБУ 29 августа разоблачила группу нарушителей, которые "заработали" 10 миллионов гривен на помощи уклонистам. Пятеро человек решили организовать схему. Военнообязанные получали соответствующие справки о плохом состоянии здоровья и снимались с учета как непригодные к службе.