"Настойчивая просьба": в росСМИ запретили даже упоминать о мобилизации, — журналисты

Источники российских журналистов объяснили такую рекомендацию тем, что само упоминание мобилизации "очень беспокоит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить".

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Некоторые российские СМИ получили от Кремля "настоятельную просьбу" как можно меньше освещать "слухи" о второй волне мобилизации, а также не публиковать официальные опровержения "слухов" о мобилизации, сообщает российское издание Meduza со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, работник одного из провластных СМИ объяснил изданию, что комментарии по мобилизации набирают большое количество просмотров и многие люди узнают о так называемых "фейках" именно из них.

"А как у нас (в России — ред.) считается — если власть что-то опровергает, значит, точно будет", — отметил источник.

Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет очень успешно. При этом один из собеседников, отметил, что некоторые такие издания могут проигнорировать рекомендацию администрации президента (и продолжать набирать просмотры — ред.), если их руководство имеет "хорошие личные отношения" во власти.

Источник "Медузы", близкий к администрации президента РФ, в свою очередь, объяснил такую рекомендацию тем, что само упоминание мобилизации "очень беспокоит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше".

При этом собеседники издания близкие к Кремлю обмолвились, что ничего не знают о том, будет ли новая волна мобилизации в принципе.

"Накануне президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Кремлю не нужна: "Она влияет на настроения людей, часть из них может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против (Путина — ред.) или не пойдут на выборы". Это напрямую противоречит задачам политического блока администрации президента, который намерен обеспечить Путину рекордные показатели на выборах 2024 года", — пишет Медуза.

Недавно Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Лица, отбывающие наказание, должны будут становиться на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Ранее, 28 августа, ФСБ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации. По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может влиять на протестные настроения граждан накануне президентских выборов 2024 года.