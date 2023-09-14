Попытка взять НАТО "на слабо": депутат Рады объяснила падение дронов РФ в Румынии

Российские оккупанты, по словам народного депутата Верховной Рады Виктории Гриб, могут планировать маршрут дальности полета до 2500 км, но намеренно не пытаются обойти страны, которые входят в НАТО.

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Народный депутат Украины Виктория Грб, которая занимает должность председателя Подкомитета по вопросам энергетической безопасности, считает, что падение российских дронов в Румынии не похоже на случайность. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, мнение о том, что обломки беспилотников упали в результате работы украинской ПВО является ошибочным. Она подчеркнула, что на самом деле иранские дроны имеют тщательно просчитанный курс.

"Известно, что иранские "мопеды" наводятся на стационарную цель по спутниковым координатам", — заявила Гриб.

Депутат пояснила, что российские оккупанты могут планировать маршрут дальности полета до 2500 км. Беспилотник движется на высоте от 60 до 4000 м. Таким образом, как считают военные, оператору дрона ничего не мешает проложить маршрут, чтобы обойти территорию Альянса. Она обратила внимание на то, что россияне этого не делают по двум причинам, а именно:

пытаются обойти украинскую ПВО;

проверяют реакцию румын.

Депутат назвала падение нескольких дронов закономерностью, но НАТО не реагирует решительно. Все, что сейчас делают в Румынии — пытаются строить укрытия и включать сигналы тревоги.

Падение дронов РФ в Румынии

В Румынии "решительно осудили" нарушение ее воздушного пространства РФ и проводят консультации с НАТО Румынская армия 13 сентября нашла новые обломки российских беспилотников на своей территории после атаки на украинские порты в Рени и в Измаиле. Из-за этого Министерство иностранных дел вызвало к себе посла России в Румынии. Обломки российского беспилотника нашли также на площади в несколько десятков метров в Тулче.

Напомним, 13 сентября эксперт Григорий Перепелица заявил, что Путин проводит в Польше и Румынии разведку боем перед началом войны с НАТО. По его мнению, российская пропаганда сейчас пытается протолкнуть в Европе мысль о том, что Альянс — это не более, чем "мыльный пузырь".