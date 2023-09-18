В случае вторжения РФ в Польшу предполагалось сдать до 40% территории, — Блащак (видео)

Вооруженные силы в 2011 году утвердили план, который предусматривает отход на правый берег Вислы. Министр обороны утверждает, что это означает, что в Люблине или Жешуве могла быть "польская Буча".

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В Польше скоро пройдут парламентские выборы. Министр обороны Мариуш Блащак показал рассекреченные данные, свидетельствующие о масштабной сдаче территории в случае вторжения РФ. Видео опубликовано в Х (ранее Twitter).

По словам министра обороны, документ "Оборонная стратегия 2011" предусматривал действия на случай вторжения РФ в Польшу. Согласно ему, остановить российское наступление планировалось в районе реки Висла и Вепр.

"План применения вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег Вислы", — утверждает министр обороны.

Отход польской армии планировался к правому берегу Вислы

Также он добавил, что Люблин, Жешув или Ломжа могли стать "польской Бучей". Поэтому отступление на правый берег Польши означало бы потери 40% всей польской территории. Однако после отхода на "стратегический периметр" планировалось, что основные усилия будут направлены на прекращение российского наступления и удержание плацдармов, а также прием союзников НАТО. Для развертывания Альянса потребовалось бы до 2 недель. К этому времени поляки должны были бы выиграть время для прихода союзников.

Гриф "совершенно секретно" был снят еще в 2013 году

В "Милитарном" добавляют, что на опубликованных снимках видно, что гриф "совершенно секретно" был снят еще в 2013 году. Это может свидетельствовать о том, что изменения в доктрине были сделаны еще раньше или уже приняли новую оборонную стратегию. Кроме этого надо понимать контекст и время. В 2011 польская армия была в трудном положении и численно она только сокращалась. Поэтому стратеги исходили из ресурсов, которые имели на тот момент.

Из-за выборов в Польше документ используют только для политических целей, чтобы показать, как власть меняет оборону к лучшему.

Напомним, 15 сентября диктатор Александр Лукашенко заявил, что знает откуда "нападет" Польша на Украину.