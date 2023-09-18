Россия подняла истребитель для перехвата самолета ВМС США, – Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве заявили, что американский самолет базовой патрульной авиации двигался в направлении границы РФ.

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В понедельник, 18 сентября, российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря выявили над акваторией Баренцева моря самолет ВМС США, после чего в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят с целью распознания объекта и недопущения нарушения государственной границы России.

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Воздушная цель была идентифицирована российской стороной как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-воздушных сил США.

Сообщается, что американский самолет якобы двигался в направлении границы России, однако при приближении МиГ-31 развернулся.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, 18 сентября стало известно о "странной" аварии в США. В Южной Каролине. Летчик истребителя F-35 катапультировался и успешно приземлился в районе объединенной базы Чарльстон, но самолет продолжил полет в неизвестном направлении.

Ранее, 14 сентября, мы писали о том, что российский пилот истребителя Су-27 пытался сбить разведывательный самолет Королевских британских ВВС над Черным морем, ошибочно полагая, что получил на это разрешение.