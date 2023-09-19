"Спасает жизни": в 110 бригаде показали, как ремонтируют технику для ВСУ (видео)

После соответствующего ремонта техника отправляется на линию соприкосновения. Ремонтируют все — от моторов до замены гусениц.

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Ремонт поврежденной техники позволяет спасти больше жизней. Пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook сообщила подробности.

Бойцы рассказали, что специалисты работают без выходных. Они получают соответствующий заказ и выполняют соответствующую задачу.

Ремонтируют от моторов до замены гусениц. Впоследствии техника отправляется на линию соприкосновения.

"Бронированная техника спасает жизни и позволяет эффективнее выполнять поставленные задачи", — говорится в заметке.

При такой интенсивности боевых действий — любая техника требует постоянного ремонта и обслуживания. В прошлом году весной был сформирован коллектив. Опыта никто не имел, но впоследствии специалисты научились ремонтировать технику.

110-я отдельная механизированная бригада

Соединение механизированных войск Сухопутных войск активно участвует в боевых действиях. В конце марта 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе города Авдеевка Донецкой области. Почетное наименование "имени генерал-хорунжего Марка Безручко" бригаде присвоено 24 августа 2022 года.

Напомним, 16 сентября стало известной, что Украина получила от США 3D-принтеры. В Пентагоне отмечают, что украинские военнослужащие уже прошли обучение, поэтому смогут эффективно применять новейшее оборудование. Уильям ЛаПлант, помощник министра обороны США по закупкам и содержанию, рассказал об отправке принтеров украинским защитникам и отметил, что они уже закончили обучение на прошлой неделе.