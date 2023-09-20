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Военный Фокус

"Данные разведки не могут быть более четкими": Китай готовится к войне с США

Китайские военные, война, Китай, США
Фото: Deposit Photos | Китай готовится к войне с США

По словам Джона Болтона, эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В течение последнего десятилетия США с разной скоростью осознавали эту угрозу.

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Китай активно готовится к войне с Соединенными Штатами. Об этом утверждает бывший советник по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон в своей статье в The Telegraph.

Политик-республиканец и оппонент Трампа обратил внимание на заявление министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, который недвусмысленно высказался об угрозе от Китая.

"Данные разведки не могут быть более четкими. Я не могу сказать, каковы их истинные намерения. Но Китай готовится к войне, и именно к войне с Соединенными Штатами", — говорил Кендалл.

Китайские военные, война, Китай, США, Фрэнк Кендалл Fullscreen
Фрэнк Кендалл

По словам Болтона, речь Кендалла точно отражает двухпартийный американский консенсус относительно угрозы Пекина глобальному Западу.

"Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В течение последнего десятилетия мы (США. — ред.) с разной скоростью осознавали эту угрозу. Во многих случаях мы опасно медленно оценивали величину и масштаб рисков", — говорит республиканец.

Китайские военные, война, Китай, США, Фрэнк Кендалл Fullscreen
Джон Болтон

По мнению Болтона, Китай десятилетиями ведет экономическую войну против Запада: ворует интеллектуальную собственность, ведет меркантилистскую политику в рамках якобы институтов свободной торговли, таких как ВТО, изолируя свои критически важные внутренние рынки от иностранной конкуренции, одновременно используя открытость Запада.

Он обвинил руководителей крупных предприятий, которые слишком много инвестировали в Китай или стали слишком зависимыми от Пекина, и которые годами не понимали, что распад Советского Союза не означал исчезновения международного политического риска.

"Правильное понимание угрозы Китая всем обществом и принятие решительной преданности его поражению означает, что Запад может победить экзистенциальную угрозу ХХІ века. Напротив, игнорирование ощутимой реальности, с которой мы сталкиваемся, из-за страха взволновать коммунистических императоров "Срединного царства" обеспечит наше поражение", — подытожил Болтон.

Напомним, Китай готовился к войне с США десятилетиями, американские ВМС. Об этом заявила Никки Хейли, кандидат в президенты от Республиканской партии 2024 года, в эфире Fox News Sunday.

Американское правительство, по ее мнению, должно увеличивать свои военные возможности. Хейли подняла вопрос о серьезной угрозе для Соединенных Штатов.

Также издание The Guardian ранее писало, что попытка Китая лавировать между Украиной и Россией выглядит неуклюжей . По словам журналистов, Китай, с одной стороны, хочет поддерживать хорошие отношения с РФ, а с другой — не ссориться с западными партнерами.