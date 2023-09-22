Украина получит ATACMS, вооруженные кассетными снарядами, — WP

Пентагон обеспокоен тем, что изъятие такого количества ATACMS из относительно небольших военных арсеналов, чтобы изменить ситуацию на поле боя в Украине, подорвет готовность Силы США для других возможных конфликтов.

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Администрация Байдена близка к решению предоставить Украине версию ракет большой дальности ATACMS, вооруженную кассетными бомбами, а не одной боеголовкой. Об этом сообщает The Washington Post.

Из анонимных источников Washington Post известно, что межведомственные дискуссии о том, утверждать ли оружие, перешли от представителей должностных лиц в органах национальной безопасности, к главному комитету с участием руководителей каждого агентства.

Также в WP рассказали, что ATACMS с кассетным вооружением с радиусом действия от 45 до 190 миль, в зависимости от выбранной версии, может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам материально-технического обеспечения далеко за российскими линиями фронта и оборонительными сооружениями.

В течение этого лета Байден перешел от твердого "нет" к тому, что проблема передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS "все еще актуальна".

Несмотря на то, что администрация отказалась от первоначальных опасений относительно того, что Киев будет использовать оружие большой дальности для ударов по территории России, Пентагон все еще обеспокоен тем, что изъятие такого количества ATACMS из относительно небольших военных арсеналов, чтобы изменить ситуацию на поле боя в Украине, подорвет готовность Сил США для других возможных конфликтов.

Напомним, 22 сентября американский телеканал NBC News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог пообещать во время встречи с Владимиром Зеленским предоставить ВСУ небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.

По информации трех американских источников и представителя Конгресса, которые дали комментарий журналистам, решение о поставках вооружения было принято.

Об этом американский президент мог лично сообщить украинскому коллеге во время переговоров, которые состоялись в Белом доме 21 сентября.