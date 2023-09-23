В Мали упал белорусский транспортный самолет: на борту могли быть наемники ЧВК "Вагнер" — росСМИ

Крушение транспортного самолета Ил-76 произошло в аэропорту города Гао, причины падения не называются.

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В аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, предположительно принадлежавший белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. РосСМИ предполагают, что борт мог принадлежать ЧВК "Вагнер". Об этом пишет URA.news

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Российские "военкоры" расходятся в предположениях, какой груз перевозил упавший самолет. Так, Чингис Дамбиев, опубликовав фото упавшего самолета, подтверждает, что борт принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и утверждает, что он выполнял рейс "в интересах Организации Объединенных Наций".

Фото упавшего самолета Фото: Соцсети

А Юрий Котенок написал, что "высказываются предположения, что борт мог принадлежать "Вагнеру". Причины аварии не называются", а потом заявил, что Ил-76 "оркестру" якобы не принадлежал.

"Борт использовался местными силами. Предварительная причина катастрофы — ошибка пилота", — пишет Котенок.

В то время, как местные СМИ и журналисты, публикуя видео и фото горящего самолета, сообщают больше подробностей. Они пишут, что Ил-76 летел из Бамако, столицы Мали, сообщают, что о грузе ничего неизвестно, но заявляют, что это грузовое судно, используемое ЧВК "Вагнер" на внутренних рейсах.

Пост, опубликованный журналистом из Мали Фото: Скриншот

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации самолет может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние свыше 4,2 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" занимаются охраной компаний, аффилированные с Пригожиным, которые занимались поисками и разработкой золотых приисков в Мали и других африканских странах. Сам Евгений Пригожин это отрицал.

Одна из первых баз ЧВК "Вагнер" была размещена именно у Бамако. К середине июля 2022 года в стране насчитывалось девять баз ЧВК, а операции с участием российских наемников проходили еще более чем в 32 точках в центре и на северо-востоке страны.

В течение первого года в Мали российские наемники вместе с местными вооруженными силами (FAMa) участвовали в контртеррористических операциях, в том числе против повстанцев из JNIM ("Группа поддержки ислама и мусульман", или JNIM. Джихадистская вооруженная группировка, действующая в Магрибе и Западной Африке).

Местные жители обвиняли "вагнеровцев" в убийствах, пытках, похищениях, грабежах и изнасилованиях.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что украинские спецслужбы могут быть причастны к операции в Судане против группировки, которую поддерживает ЧВК "Вагнер". Такое предположение сделали американские журналисты. Удар был нанесен через два дня после того, как "вагнеровцы" способствовали доставке большого конвоя оружия в Судан. Шесть беспилотников атаковали проезжавшие по мосту Шамбат пикапы.