Военного, которого подозревают в побеге со службы в Полтаве, оставят под стражей на два месяца

Мужчина попал в армию по мобилизации, впрочем, отслужив в Полтаве, сбежал из воинской части и скрывался в Харькове.

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Два месяца без права залога проведет под стражей военнослужащий, которого задержали в Харькове. Накануне ему объявили подозрение в побеге из расположения воинской части в Полтаве. Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на представителя территориального управления Государственного бюро расследований Александра Белка.

Также эту информацию подтвердила в Facebook судья Лариса Гольник.

"Следственным судьей в этом нашумевшем деле выпало быть мне. Мера пресечения уже избрана. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Напомню, мера пресечения — это не наказание", — написала судья.

Напомним, мужчина попал на службу по мобилизации, служил в воинской части в Полтаве и самовольно ее покинул.

Мужчина скрывался в Харькове и постил в соцсетях видео, предлагая правоохранителям его поймать. Он даже сообщал, в каком городе находится.

"Ребята, за что вы бабки получаете? Не сидим, ловим меня, не сидим на халяву на деньгах казенного государства", — заявлял мужчина в одном из роликов.

Ролик ГБР

Работники ГБР установили его местонахождение и задержали нарушителя, опубликовав фото задержания. Ему сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Напомним, ранее избрали меру пресечения для одного из сотрудников Самборского военкомата во Львовской области, которого подозревают в пытках и незаконном удержании граждан.

Ролики демонстрирующие, как мужчина в форме угрожает оружием задержанному, появились в сети 19 сентября. Происходило это, как оказалось, в ТЦК города Самбор. В тот же день в ГБР сообщили об открытии уголовного производства по данному факту.