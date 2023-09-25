"Лучший вариант": работник ТЦК улегся под колеса, чтобы вручить повестку, — соцсети (видео)

В Запорожской области работники ТЦК пытались вручить повестку мужчине, который находился в кабине автомобиля. Во время этого процесса один из работников упал под колеса авто.

Related video

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия в связи с военным положением, которой продлен до 15 ноября 2023 года. Работники ТЦК и СП патрулируют на улицах населенных пунктов, пытаясь вручить повестки военнообязанным гражданам. На одном из видео, снятом в Запорожской области, военкомы "упали под колеса", чтобы вручить повестку. Кадры общения на дороге обнародованы в одном из украинских пабликов.

На видео видно, как трое мужчин в военной форме окружили автомобиль с номерами Запорожской области. За рулем авто — женщина, рядом с ней — мужчина. Один из военных стоит рядом с окном водителя и держит в руках какие-то бумаги. В определенный момент он внезапно бьет ладонью по крыше авто. Сразу после того один из военных падает перед капотом, потом встает.

Голос за кадром комментирует запись. По словам автора видео, сначала за рулем был мужчина, который позже поменялся местами с женщиной. Тем временем работнику ТЦК вручили водительское удостоверение. Затем звучит утверждение, что военком "специально упал под машину". Наконец свидетель говорит, что "идет оказывать юридическую помощь".

Автор сообщения указал, что, похоже, работники ТЦК решили, что "лучший вариант" для вручения повестки — это "лечь под колеса автомобиля". Также отметил, что события произошли где-то в Запорожье. Пока нет официальных объяснений по ситуации на видео. Также не известно, когда именно и где оно было снято.

Мобилизация в Украине: детали

18-19 сентября в Самборе на Львовщине произошла чрезвычайная ситуация с двумя мужчинами, которых перед этим задержали пограничники. Мужчины пытались незаконно пересечь границу, но им не дали этого сделать и доставили в ТЦК Самбора. После этого, по их словам, двое суток не выпускали из помещения и требовали пройти военно-врачебную комиссию. На одном из обнародованных видео видно, как военный наставляет оружие на неизвестного мужчину.

Позже стало известно, что мужчины-беглецы — жители Харькова. Работников военкомата, которые имели с ними дело, отстранили от работы, а ГБР открыла против них уголовное производство. Суд избрал для них меру пресечения — пребывание под домашним арестом.

На странице Facebook ОО "Союз ветеранов АТО" рассказали детали общения, которые не попали на видео. Утверждают, что один из задержанных уклонистов оскорблял ВСУ и людей, которые воюют против россиян.

Напоминаем, в начале сентября военкомы объяснили, что происходит во время общения с военнообязанными, которых работники ТЦК встречают на улице. В частности, им объясняют необходимость обновить данные в военкомате и вручают повестку именно с этой целью. Тем временем продолжаются проверки руководителей военкоматов: у одного из них обнаружили дома целый арсенал оружия.