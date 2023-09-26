Львовянин "продавал" военные шлемы за 18 тыс. грн в соцсетях (фото)

Женщина решила приобрести шлем иностранного производства для своего сына, который служит в армии, и понесла убытки на сумму 18 тысяч гривен.

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39-летний житель Львова выманивал у граждан на продаже военного снаряжения. В пресс-службе полиции Львовской области во вторник, 26 сентября.

Он создал в социальных сетях фейковую страницу магазина товаров военного снаряжения. Мужчина обращался к своим клиентам с просьбой прислать подписку и присваивал деньги.

Среди ложного ассортимента были военные шлемы. "Одна "клиенток", которая решила приобрести товар иностранного производства для своего сына, служащего в армии, понесла убытки на сумму 18 тыс. грн. Средства гражданка перевела мошеннику. Продукцию она не получила.

Нарушитель уже получил подозрение по статье о мошенничестве. Ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет. Судебная инстанция рассмотрит соответствующее производство.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине руководитель волонтерской организации создал схему для уклонистов через "Шлях". Подозреваемый подыскивал "клиентов" и предлагал за 2500 долларов внести данные о них в систему "Шлях", которая предоставляет возможность законно выехать за пределы государства. Благодаря этому нарушители получали возможность беспрепятственно выезжать за пределы нашего государства в качестве водителей-волонтеров. Нарушитель способствовал в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

СБУ 13 сентября задержала руководителя ТЦК и филиала университета, которые вывозили уклонистов за границу. За деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза с помощью поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуг" по выезду из страны составляла от 800 до 8 тысяч долларов.