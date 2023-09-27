"Редкий образец": под Работиным Силы обороны затрофеили уникальный танк Т-72Б3 РФ (видео)

Танк ВС РФ попал в руки бойцов сил обороны в полностью рабочем состоянии. Бортовой компьютер подсказал, что нужно долить охлаждающей жидкости и после этого бронемашина уже готова бить бывших владельцев.

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Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в Запорожской области, пытаясь преодолеть построенную россиянами "линию Суровикина". После возведения этих укреплений на данном отрезке фронта стали реже появляться российские танки. Однако бойцы Национальной гвардии смогли здесь "поймать" редкую бронемашину Т-72БЗ, которую называют "эконом-вариантом Т-90М Прорыв". Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Журналист указал, что трофей захватили бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины. Место происшествия — между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Указано, что это "жирный трофей", который станет воевать на стороне Сил обороны и отныне будет бить своих предыдущих владельцев.

Трофей, который так порадовал нацгвардейцев — это танк Т-72Б3, прошедший модернизацию в 2022 году. После этого он получил определенные характеристики, которые приблизили старый советский танк к сверхновому Т-90М "Прорыв".

Танки РФ: детали трофейного Т-73БЗ

На видео, опубликованном журналистом, показано, чем особенный модернизированный Т-72БЗ. В частности, слева от места механика расположен бортовой компьютер, который следит за техническим состоянием различных систем.

О роли нового оборудования в российском танке свидетельствует опыт нацгвардейцев. Когда бойцы попытались завести трофейную технику, им это сначала не удалось. Однако позже обратили внимание на надпись на мониторе компьютера: там "висело" сообщение, что нужно долить охлаждающую жидкость.

В завершение журналист подчеркнул, что нужно помнить о способности России к обучению: она обойдет санкции и сможет наладить выпуск сотен танков, "модернизированных до современного уровня".

Напоминаем, немецкие аналитики обратили внимание на заявление одного из российских руководителей, который сообщил о возобновлении выпуска танков Т-80. По мнению аналитиков, это свидетельствует о загруженности имеющегося производства Т-72 и Т-90 и о потребности в новых бронемашинах, которые пошлют в бой в Украине.

Между тем выяснилось, что Кремль продолжает избегать ограничений, наложенных западными странами на некоторые отрасли производства РФ. В частности, швейцарская компания сумела вывезти 5 тыс. тонн листовой меди через Турцию в Италию. Благодаря этому Москва получила еще несколько миллионов долларов для продолжения войны.